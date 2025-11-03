Banche, ABI: da misure della manovra su fisco 800 milioni di mancati ricavi

(Teleborsa) - L'"si rendesui provvedimenti". È stata la conclusione di, Direttore Generale dell'ABI, alla sua relazione sul Disegno di legge di bilancio per il 2026 alle Commissioni congiunte Bilancio del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.Rottigni ha evidenziato che "in Italia la" e che "la ripresa riguarda sia i prestiti alle famiglie sia quelli alle imprese ed è strettamente connessa all'evoluzione della domanda di credito".La riduzione dei tassi di interesse si "sta riflettendo suldelle banche: nei primi sei mesi del 2025, rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, i principali gruppi bancari italiani hanno registrato una riduzione di circa il 6 per cento del margine di interesse; questa".Il DG dell'ABI ha sottolineato che, in ambito fiscale, "le banche sono dirette destinatarie di un articolato insieme di misure" e "complessivamente, il, per il quadriennio 2026-2029, ammonta a circa".In merito all'aumento di due punti percentuali delle aliquote IRAP per banche, intermediari finanziari e imprese di assicurazioni, relativamente ai periodi d'imposta 2026, 2027 e 2028, Rottigni ha detto che "tenuto conto che per la generalità delle imprese l'aliquota IRAP è il 3,90% e che le banche e gli intermediari finanziari, già sono soggetti a una maggiorazione di 75 centesimi, l'aliquotapassa da 4,65% a 6,65%. Considerando altresì delle ulteriori maggiorazioni regionali applicata nella generalità dei casi alle banche, l'".In merito al differimento di una parte delle quote di deducibilità previste per il periodo d'imposta 2027 e alla limitazione alla deducibilità delle perdite fiscali e delle eccedenze ACE, il rappresentato dell'ABI ha detto che "si tratta di un ulteriore differimento del recupero delle anticipazioni di imposta che si aggiunge a quanto previsto con la legge di bilancio 2025. È opportuno evidenziare che anche questo tipo di prelievo determina un costo per le banche misurabile come minor margine di interesse per il, ad esempio, qualora tale liquidità, fosse stata investita sottoscrivendo titoli del debito pubblico(fine orizzonte 2030)".Inoltre, si dispone la limitazione alla deducibilità IRES degli interessi passivi di banche e intermediari finanziari (oggi prevista in misura totale), per i quattro periodi di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2025 (articolo 33), con aliquote di indeducibilità decrescenti nei 4 anni. Su questo punto ha detto che "al pari della previsione relativa alla deducibilità in cinque quote delle svalutazioni crediti"."Eravamo più indirizzati a una manovra come l'anno scorso, quindi a un tema di anticipazioni", ha detto Rottigni quando gli è stato chiesto quale sarebbe stato lo scenario preferito. Quanto previsto dalla manovra, "", ha sottolineato.