Dexelance, 320,2 milioni di ricavi nel 2025 (-1,3% rispetto al 2024)

(Teleborsa) - Dexelance , gruppo industriale diversificato tra i leader italiani nel design, luce e arredamento di alta gamma, ha registrato Ricavi Reported pari a 320,2 milioni di euro nel 2025, in lieve flessione rispetto al 2024 (-1,3%). Considerando nel perimetro di consolidamento anche i risultati di Mohd, i Ricavi Full hanno raggiunto 372,7 milioni, con una crescita complessiva del 15,0% rispetto al 2024. Il risultato organico (-7,7%) è principalmente riconducibile al rallentamento del comparto Luxury Contract.



L'EBITDA Reported è stato di 26,2 milioni di euro (rispetto a 50 milioni nel 2024), mentre l'EBITDA Full Adjusted è stato di 34,4 milioni di euro, con un'incidenza del 9,2% sui Ricavi Full. Ammortamenti e svalutazioni delle immobilizzazioni per 46,7 milioni di euro pesano sull'EBIT, che passa in negativo per 20,6 milioni di euro (vs +27,4 milioni l'anno prima).



L'Utile Netto Reported è stato di -17,7 milioni di euro (rispetto a 17,9 milioni nel 2024), mentre l'Utile Netto Full Adjusted è stato di 6,2 milioni, con un'incidenza dell'1,7% sui Ricavi Full.



La posizione bancaria netta al 31 dicembre 2025 era di 52,7 milioni di euro. Considerando anche i debiti per earnout, acquisto quote di minoranza mediante esercizio di opzioni put&call e altri debiti minori, la posizione finanziaria netta era di 92,7 milioni, prevalentemente a medio-lungo termine. Considerando i debiti derivanti dall'applicazione del principio contabile IFRS 16 (37,4 milioni), la posizione finanziaria netta ammontava a 130,1 milioni.

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