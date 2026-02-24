Whirlpool crolla in Borsa dopo l’annuncio di un’offerta azionaria da 800 milioni

Whirlpool Corporation

produttore di elettrodomestici

S&P-500

Whirlpool Corporation

(Teleborsa) - Forte ribasso perche passa di mano in perdita del 9,46%. Il gruppo degli elettrodomestici ha fatto sapere che intende raccogliere 800 milioni di dollari attraverso la vendita di azioni ordinarie e privilegiate convertibili.Lo scenario su base settimanale delrileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall'. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.Lo status tecnico dimostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 74,41 USD, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 76,85. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 73,48.