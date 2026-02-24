Whirlpool crolla in Borsa dopo l’annuncio di un’offerta azionaria da 800 milioni

(Teleborsa) - Forte ribasso per Whirlpool Corporation
che passa di mano in perdita del 9,46%. Il gruppo degli elettrodomestici ha fatto sapere che intende raccogliere 800 milioni di dollari attraverso la vendita di azioni ordinarie e privilegiate convertibili.
Lo scenario su base settimanale del produttore di elettrodomestici
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall'S&P-500
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Lo status tecnico di Whirlpool Corporation
mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 74,41 USD, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 76,85. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 73,48.