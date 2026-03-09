CIR, 2025 in chiaroscuro. Niente dividendo e OPA parziale sul 5,5% del capitale senza premio

CIR

Sogefi

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Milan che fa capo alla famiglia De Benedetti, ha comunicato che idelsono ammontati a 1.800,9 milioni di euro, in flessione dell'1,1% rispetto a quelli del 2024 (1.821,1 milioni), ma in crescita del 2% a perimetro equivalente e tassi di cambio costanti. KOS ha registrato ricavi in crescita del 2,2% e del 4,8% a perimetro equivalente, mentreha registrato ricavi stabili a tassi di cambio costanti e in flessione del 3,7% a tassi di cambio correnti.Il margine operativo lordo () consolidato è ammontato a 274,1 milioni di euro (15,2% dei ricavi), in leggero aumento rispetto a 272,1 milioni nel 2024 (14,9% dei ricavi), nonostante l'incremento degli oneri non ricorrenti di Sogefi. Ilè ammontato a 29,2 milioni di euro (39 milioni nel 2024 grazie ai rendimenti particolarmente elevati della gestione finanziaria). Il risultato netto del Gruppo, incluse le attività cessate e al netto della quota dei terzi, è ammontato a 28,4 milioni di euro (utile di 132,2 milioni nel 2024) di cui 93,2 milioni per attività cessate; nel corso del 2024 fu ceduta la divisione Filtrazione di Sogefi, realizzando una significativa plusvalenza, e perfezionata la cessione del complesso immobiliare sito in via dell'Orso 8 a Milano.Al 31 dicembre 2025, laconsolidata ante IFRS 16 era positiva per 220,4 milioni di euro (rispetto a 202,6 milioni al 31 dicembre 2024).Il Consiglio di Amministrazione ha deciso di proporre all'Assemblea degli Azionisti diin considerazione della promozione, in data odierna, di un'di 50 milioni di azioni proprie al prezzo di 0,68 euro per azione e per un controvalore complessivo di 34 milioni di euro.L'OPA volontaria è su 50.0000.000 azioni proprie, pari alsociale. Alla data del 6 marzo 2026, CIR detiene 56.720.488 azioni proprie rappresentanti il 6,192% del capitale. In caso di integrale adesione, CIR deterrà 106.720.488 azioni proprie, corrispondenti al 11,650% del capitale.Il corrispettivo incorpora unrispetto al prezzo ufficiale delle azioni ordinarie CIR registrato alla chiusura del mercato alla data del 6 marzo 2026 (data di riferimento), nonché un premio del -2,7%, -3,0%, -1,4% e +5,9% rispetto alla media ponderata dei prezzi ufficiali delle azioni rispettivamente nei periodi a 1 mese, 3 mesi, 6 mesi e 12 mesi anteriori alla data di riferimento.