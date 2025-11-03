Milano 9:43
Bank of China finanzia i programmi di Turkish Airlines

(Teleborsa) - Turkish Airlines ha ottenuto da Bank of China un finanziamento quinquennale del valore di 2,9 miliardi di yuan cinesi, che corrispondono a 412 milioni di dollari (356 milioni di euro), a sostegno dei programmi di sviluppo della compagnia rivolti in via prioritaria all’espansione della flotta e alla realizzazione di nuove infrastrutture di servizio all’aeroporto di Istanbul.

L’operazione finanziaria è stata condotta attraverso Bank of China Türkiye A.S e dalla filiale di Bank of China di Macao.
