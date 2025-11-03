BFF Bank avvia iter presso Banca d’Italia per rilascio autorizzazione buy back

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di BFF Bank
ha deliberato l’avvio dell’iter regolamentare
diretto al rilascio da parte della Banca d’Italia
dell’autorizzazione per l’acquisto di azioni proprie
della Banca, in esecuzione della autorizzazione conferita dall’assemblea ordinaria degli azionisti del 17 aprile 2025 fino all’importo massimo di 12,5 milioni di euro, con un impatto stimato pari a circa 25 bps del CET1 ratio della Banca calcolato su base pro-forma al 30 giugno 2025.
L’acquisto di azioni proprie - precisa BFF Bank - sarà finalizzato a dotare la Banca della provvista di strumenti finanziari per assolvere gli obblighi previsti dai sistemi di remunerazione e incentivazione
di cui alla “Policy di remunerazione e incentivazione del Gruppo bancario” vigente.