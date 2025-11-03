Bonus elettrodomestici 2025: domande al via a metà novembre

(Teleborsa) - Fino a 200 euro per l'acquisto di un nuovo apparecchio. Questa la possibilità messa a disposizione dei consumatori, prevista dal. Si potrà presentare domanda a partire dalla metà di novembre 2025. Il nuovo bonus coprirà fino al 30% del costo di un elettrodomestico, con un limite massimo di 100 euro per ciascun prodotto. Il limite è elevato a 200 euro per le famiglie con un Isee inferiore a 25mila euro. È valido solo per alcune tipologie di elettrodomestici che dovranno essere realizzati in Europa e rispettare determinati requisiti energetici: lavatrici e lavasciuga con classe energetica A o superiore; forni di classe energetica A o superiore; cappe da cucina di classe B o superiore; lavastoviglie di classe C o superiore; asciugabiancheria di classe C o superiore; frigoriferi e congelatori di classe D o superiore; piani cottura conformi ai limiti previsti dal Regolamento Ue 2019/2016.– fa sapere FiscoOggi, la webzine dell'Agenzia delle Entrate –a partire dalla sua emissione, dopodiché decade e non potrà essere più utilizzato. Il primo step è l'da trasmettere alla Pec di Invitalia spa (bonuselettrodomestici postacert.invitalia.it) firmata dal legale rappresentante e corredata del documento di identità. Possono aderire all'iniziativa soltanto i produttori la cui ragione sociale risulta presente nella banca dati pubblica European Product Registry for Energy Labelling e i Produttori di piani cottura, per i quali non è prevista la registrazione nel database.effettua le verifiche della documentazione e dei requisiti e comunica a ciascun produttore, l'esito e l'eventuale ammissione. I produttori ammessi creano quindi l'elenco degli elettrodomestici, caricando sulla piattaforma informatica gli elettrodomestici che potranno essere acquistati tramite il voucher. I venditori che intendono partecipare all'iniziativa sottoscrivono in via digitale tramite legale rappresentante l'accordo per l'adesione e inseriscono nella piattaforma informatica tutte le informazioni, incluse le coordinate bancarie, secondo quanto indicato nelle linee guida.Glipotranno accedere alla piattaforma a partire dalla data che sarà comunicata con successivo decreto del Mimit, fino a esaurimento delle risorse disponibili (48.100.000 euro). Accedendo tramite Spid/Cie o con il Punto di Accesso telematico (app IO) presentano l'istanza per richiedere il Voucher se in possesso dei requisiti richiesti (articolo 2 del decreto interministeriale). In pratica per consentire la verifica dei requisiti l'utente dovrà compilare ilcon cui dichiara che il contributo servirà per l'acquisto di un elettrodomestico destinato a sostituire un altro bene della stessa tipologia e di classe energetica inferiore, che si impegna a consegnare al venditore il vecchio elettrodomestico e che è in possesso di unAll'esito positivo dei controlli, la piattaforma informatica genera il voucher associato alla richiesta di contributo, inviando all'utente finale apposita comunicazione a mezzo e-mail o tramite l'app IO, a seconda del canale utilizzato. Il voucher ha validità 15 giorni a partire dalla sua emissione dopodiché decade e non potrà essere più utilizzato. L'utente dovrà esibire il voucher al venditore per poter acquistare l'elettrodomestico. Al venditore sarà riconosciuto un rimborso pari al valore dello stesso voucher.