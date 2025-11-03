Milano 16:00
43.194 +0,04%
Nasdaq 16:00
26.004 +0,56%
Dow Jones 16:00
47.385 -0,37%
Londra 16:00
9.707 -0,11%
Francoforte 16:00
24.141 +0,76%

Borsa: Avvio sui livelli precedenti per Madrid (0%)

Ibex 35 inizia gli scambi a 16.032,5 Euro

In breve, Finanza
Borsa: Avvio sui livelli precedenti per Madrid (0%)
Indice azionario della Borsa di Madrid tratta con un moderato 0%, a quota 16.032,5 in apertura.
Condividi
```