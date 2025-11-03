Milano 3-nov
43.223 +0,11%
Nasdaq 3-nov
25.973 +0,44%
Dow Jones 3-nov
47.337 -0,48%
Londra 3-nov
9.701 -0,16%
Francoforte 3-nov
24.132 +0,73%

In breve, Finanza
Borsa: Debole il Dow Jones, in lieve ribasso dello 0,48% alle 19:30
L'indice dei giganti USA mostra una flessione dello 0,48% alle 19:30 e continua gli scambi a 47.335,09 punti.
