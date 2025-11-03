Milano 16:00
Borsa Italiana, in forte calo il controvalore degli scambi del 31/10/2025

(Teleborsa) - Dai dati ufficiali di chiusura, risulta che il controvalore degli scambi nella seduta del 31/10/2025 è stato pari a 3,55 miliardi di euro, in deciso ribasso (-13,02%), rispetto alla seduta precedente che aveva visto la negoziazione di 4,09 miliardi.

I volumi scambiati sono passati, da 0,81 miliardi di azioni della seduta precedente, a 0,58 miliardi.

Tra i 739 titoli scambiati, i titoli positivi sono stati 266, mentre 427 hanno terminato in calo. Sostanzialmente stabili le restanti 46 azioni.



