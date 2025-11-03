Milano 10:40
43.420 +0,57%
Nasdaq 31-ott
25.858 0,00%
Dow Jones 31-ott
47.563 +0,09%
Londra 10:40
9.729 +0,12%
Francoforte 10:40
24.159 +0,84%

Datrix partecipa a progetto finanziato da Regione Lombardia per contrastare l’antibiotico-resistenza

Economia, Salute e benessere, Scienza e tecnologia
Datrix partecipa a progetto finanziato da Regione Lombardia per contrastare l’antibiotico-resistenza
(Teleborsa) - Datrix partecipa al progetto ARTIBAC (Artificial Intelligence and Biotechnology Against Multidrug-Resistant Bacteria), finanziato da Regione Lombardia nell’ambito del programma FESR 2021–2027 – “Collabora & Innova”.

Il progetto, del valore complessivo di circa 7 milioni di euro e aggiudicato a un consorzio multidisciplinare di eccellenze scientifiche, cliniche e tecnologiche, si propone di sviluppare nuove strategie terapeutiche per combattere l’antibiotico-resistenza, una delle più gravi emergenze sanitarie globali.

Secondo l’OMS, ricorda la società, l’antibiotico-resistenza causa ogni anno oltre un milione di decessi nel mondo e rappresenta una
minaccia crescente per la salute pubblica e la sostenibilità dei sistemi sanitari.

Il consorzio ARTIBAC riunisce alcune delle principali realtà del sistema scientifico e sanitario lombardo, tra cui: ASST Fatebenefratelli Sacco (capofila), Università degli Studi di Pavia, Fondazione Istituto Insubrico di Ricerca per la Vita, Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico, Fondazione Istituto Nazionale Genetica Molecolare – INGM.

Datrix partecipa come partner tecnologico, specializzato nello sviluppo di modelli algoritmici avanzati e sistemi di Intelligenza Artificiale, con l’obiettivo di potenziare le capacità di analisi predittiva e accelerare i processi di scoperta di nuove molecole antibatteriche.
Condividi
```