A Nocivelli i lavori impiantistici e tecnologici della nuova ferrovia Malpensa-Gallarate

(Teleborsa) - È stata inaugurata la, lungo la linea del Sempione, un’opera strategica per lae per l’intero sistema infrastrutturale nazionale, pronta a servire i cittadini in vista delle imminentiL’infrastruttura, realizzata da Ferrovienord con il cofinanziamento di Regione Lombardia, riduce significativamente i tempi di collegamento tra Gallarate e Malpensa, garantendo percorsi più rapidi e sicuri per pendolari e viaggiatori., EsCo Company leader del settore nelle operazioni di Partenariato Pubblico Privato per la realizzazione di strutture sanitarie e ospedaliere, quotata nel segmento Euronext Growth Milan, ha contribuito alla realizzazione del progetto curando i. Il contratto, affidato a settembre 2024 da SALC ha un, ha commentato: “La nuova tratta ferroviaria verso Malpensa rappresenta un intervento dal valore pubblico significativo, sia per i cittadini sia per il sistema economico della Lombardia, e assume ulteriore importanza nel contesto delle Olimpiadi Milano-Cortina. Essere parte di questo progetto conferma la nostra missione di eccellere nei progetti strategici per l’ammodernamento delle infrastrutture del Paese, generando benefici concreti per la collettività”., ha commentato: “Siamo orgogliosi di vedere i nostri lavori impiantistici e tecnologici contribuire concretamente al completamento di un’infrastruttura di grande rilevanza per il territorio lombardo e per l’intero Paese. La continuità nell’esecuzione delle commesse strategiche dimostra la solidità del nostro modello operativo e la capacità di rispettare tempi e qualità, elementi fondamentali per garantire sicurezza e fiducia ai nostri investitori”.Ildi nuovo tracciato verso Gallarate, include quattro sottopassi, tre sovrappassi, sette uscite di sicurezza e fabbricati tecnologici, tra cui una sottostazione elettrica. L’opera rappresenta un intervento chiave per la chiusura dell’anello ferroviario attorno a Malpensa, migliorando l’accessibilità, l’intermodalità e la capacità di risposta della rete ferroviaria regionale.Con l’inaugurazione di questa commessa, Nocivelli ABP conferma la propria strategia di presidio dei grandi progetti pubblici e infrastrutturali del Paese, dimostrando come la pipeline aziendale si traduca in risultati concreti e opere a beneficio della collettività.