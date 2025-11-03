Fed, Goolsbee: non ho ancora deciso in vista della riunione di dicembre

(Teleborsa) - "". Lo ha affermato il presidente della Federal Reserve Bank di Chicago,, in un'intervista a Yahoo Finance. "Sono preoccupato per l'inflazione, che da quattro anni e mezzo è al di sopra dell'obiettivo e sta prendendo la direzione sbagliata", ha aggiunto.I banchieri centrali statunitensi, tra cui Goolsbee, hanno votato per abbassare il tasso di interesse di riferimento di un quarto di punto percentuale nella riunione del 28-29 ottobre, la seconda riduzione consecutiva. Goolsbee ha sottolineato che crede ancora che i tassi, ma che "sarebbe probabilmente più giudizioso farli scendere insieme all'inflazione".