Fed, Goolsbee: non ho ancora deciso in vista della riunione di dicembre

(Teleborsa) - "Non ho ancora deciso in vista della riunione di dicembre
". Lo ha affermato il presidente della Federal Reserve Bank di Chicago, Austan Goolsbee
, in un'intervista a Yahoo Finance. "Sono preoccupato per l'inflazione, che da quattro anni e mezzo è al di sopra dell'obiettivo e sta prendendo la direzione sbagliata", ha aggiunto.
I banchieri centrali statunitensi, tra cui Goolsbee, hanno votato per abbassare il tasso di interesse di riferimento di un quarto di punto percentuale nella riunione del 28-29 ottobre, la seconda riduzione consecutiva. Goolsbee ha sottolineato che crede ancora che i tassi possano scendere "di una certa quantità"
, ma che "sarebbe probabilmente più giudizioso farli scendere insieme all'inflazione".