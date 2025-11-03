Milano 3-nov
43.223 +0,11%
Nasdaq 3-nov
25.973 +0,44%
Dow Jones 3-nov
47.337 -0,48%
Londra 3-nov
9.701 -0,16%
Francoforte 3-nov
24.132 +0,73%

Migliori e peggiori, In breve
FMC Corporation scivola in fondo al mercato di New York
Scende sul mercato la società statunitense di scienze agrarie, che soffre con un calo del 4,75%.
