FS, Donnarumma conferma interesse per il mercato tedesco dell'Alta Velocità: avviata fase esplorativa

(Teleborsa) - Ferrovie dello Stato
sta valutando di entrare nella rete ferroviaria a lunga percorrenza tedesca con 50 treni. Lo ha dichiarato l'amministratore delegato di Ferrovie, Stefano Donnarumma
, in un’intervista al quotidiano tedesco Handelsblat. "Stiamo pensando di ampliare la nostra attività in Germania
al settore redditizio dei treni ad alta velocità", ha dichiarato.
Il gruppo statale è già attivo nel trasporto regionale e merci in 14 Länder tedeschi attraverso le sue controllate Netinera
e TX Logistik
, e prevede di offrire entro dicembre 2026 collegamenti transfrontalieri tra Milano
e Monaco
, che in futuro dovrebbero estendersi fino a Berlino. Donnarumma ha comunque spiegato che il progetto si trova in una fase esplorativa
: "abbiamo preso contatto con i gestori delle infrastrutture e con le autorità competenti, come avviene in questi casi".
Se i piani dovessero concretizzarsi, FS sarebbe la prima azienda a fare concorrenza
su larga scala alla Deutsche Bahn
nella rete nazionale dei treni ad alta velocità. Nonostante le indiscrezioni che da tempo circolavano sull'interesse di FS per il mercato tedesco, è la prima volta che l'AD conferma tale ipotesi. Donnarumma non ha fornito i dettagli economici dell’eventuale investimento per il progetto in Germania.