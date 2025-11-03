FS, Donnarumma conferma interesse per il mercato tedesco dell'Alta Velocità: avviata fase esplorativa

(Teleborsa) -sta valutando di entrare nella rete ferroviaria a lunga percorrenza tedesca con 50 treni. Lo ha dichiarato l'amministratore delegato di Ferrovie,, in un’intervista al quotidiano tedesco Handelsblat. "Stiamo pensando di ampliare la nostra attività inal settore redditizio dei treni ad alta velocità", ha dichiarato.Il gruppo statale è già attivo nel trasporto regionale e merci in 14 Länder tedeschi attraverso le sue controllate, e prevede di offrire entro dicembre 2026 collegamenti transfrontalieri tra, che in futuro dovrebbero estendersi fino a Berlino. Donnarumma ha comunque spiegato che il progetto si trova in una: "abbiamo preso contatto con i gestori delle infrastrutture e con le autorità competenti, come avviene in questi casi".Se i piani dovessero concretizzarsi, FS sarebbe la prima azienda a faresu larga scala allanella rete nazionale dei treni ad alta velocità. Nonostante le indiscrezioni che da tempo circolavano sull'interesse di FS per il mercato tedesco, è la prima volta che l'AD conferma tale ipotesi. Donnarumma non ha fornito i dettagli economici dell’eventuale investimento per il progetto in Germania.