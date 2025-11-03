Giornata senza debiti: il 41% degli italiani ha almeno un debito a suo nome ma il tema resta un tabù

(Teleborsa) - In una situazione generale dove l’80% degli italiani sente ildell’sul budget familiare e in cui quasi 4 italiani su 10 (37%) non riuscirebbero ad affrontare unaimprevista di 1.000 euro, contrarre dei debiti è ormai uno strumento irrinunciabile per gran parte della popolazione, quasi 1 italiano su 2, secondo la ricerca condotta daper KRUK in occasione delladel prossimo 14 novembre.L’analisi mette in luce che al 13% degli italiani che ha unè successo di saltare almeno una, tuttavia, nonostante il quadro di grande difficoltà generale, il tema dei debiti rimane qualcosa da tenere nascosto, e difficilmente le persone si rivolgono ad esperti per risolvere la propria situazione ed evitare spiacevoli conseguenze future. Il 77%, infatti, non vive la propria situazione debitoria con tranquillità. Lepiù comuni associate al debito sono: ansia (33%), vergogna (26%), paura (21%). Permane un senso di vergogna e tabù: il 70% non parlerebbe dei propri debiti con nessuno, e dunque il 39% preferisce affidarsi a parenti o amici per cercare aiuto invece di rivolgersi a professionisti del credito.Istituita da KRUK a livello internazionale 16 anni fa e giunta in Italia alla seconda edizione, laha proprio lo scopo di creare più consapevolezza e incoraggiare le persone a parlare di questo problema per poterlo affrontare, perché un debito, se gestito, è più leggero del previsto.Metà della popolazione non è soddisfatta della propriae il 50% non si aspetta cambiamenti nei prossimi 12 mesi. In questo scenario, il 51% degli italiani ammette che i prestiti hanno consentito loro l’accesso anche a beni di prima necessità (come l’acquisto dell’auto) e il 41% ha almeno un finanziamento a proprio nome, dati che confermano che l’economia reale si regge sul debito, che è ormai uno strumento imprescindibile per la sostenibilità economica delle famiglie.Eppure, pero per fatalismo, tanti italiani non sempre sono capaci di gestire i debiti: se il 13% tra coloro che hanno prestiti ha saltato almeno una rata, il 16% ha rischiato di saltarla. "In un contesto socioeconomico di diffusa fragilità, è fondamentale prestare attenzione ai comportamenti che possono esporre le persone al rischio di sovraindebitamento. Accrescere l'educazione finanziaria delle persone, e sensibilizzare al tema di una incongrua esposizione finanziaria, migliora la capacità delle persone di prendere decisioni di finanziamento più consapevoli e per loro sostenibili, e aumenta un ricorso più sereno al credito limitando i rischi di una sovraesposizione debitoria", ha dichiarato, Head of Public Affairs & Corporate Reputation - Ipsos Doxa.Un dato da tenere monitorato è sicuramente il 4% di italiani che ammette di usare lo strumento del, il cui utilizzo è in forte crescita, addirittura per necessità essenziali come la spesa alimentare. Un comportamento cui prestare attenzione, per capire se sia frutto di un’abitudine alla rateizzazione o se sia espressione di una precarietà sociale.A contribuire al contesto di, vi è in primis la scarsa, con il 35% degli italiani che dichiara di non conoscere nulla delle nozioni base di economia e finanza (mutui, prestiti, tassi di interesse…, etc). Quello che tuttavia desta maggiore preoccupazione è la componente psico-emotiva che nelle decisioni economiche gioca un ruolo di primo piano: la paura come l’entusiasmo sono determinanti nell’influenzare l’economia; e una situazione debitoria comporta sempre un carico emotivo, che può portare a decisioni impulsive o errate.Obiettivo di questa ricerca e della Giornata Senza Debiti è, infatti, depotenziare il carico diche accompagna chi ha difficoltà con i debiti: il debito si può affrontare e, se gestito razionalmente, è più leggero di quello che sembra. La situazione debitoria preoccupa: soprattutto i giovanissimi e gli over 55enni sono i più sensibili alla parola ‘debito’, con sentimenti misti che spaziano da preoccupazione, agitazione, vergogna, paura e rabbia.Mentre solo 1 italiano su 5 considera il debito come un mezzo per disporre di cose di cui si ha bisogno e ritiene di poterlo fronteggiare con, per contro quasi 1 italiano su 5 non dormirebbe la notte al pensiero di dover saltare una rata. E le prime 3 sensazioni che si provano associate ai debiti sono: ansia (33%), vergogna (26%) e paura (21%).Nonostante questo, molti non si attrezzano con"in caso di pioggia": solo il 3% della popolazione associa un’assicurazione a tutela del suo debito, una percentuale fin troppo bassa se 1 italiano su 4 è consapevole di poter rischiare di saltare una rata del debito, e quasi la metà del campione (47%) non sa che esistono società specializzate nel recupero crediti o ne è a conoscenza ma non sa esattamente cosa facciano.Il 70% del campione non parlerebbe di debiti e la prima resistenza che la Giornata Senza Debiti di KRUK vuole smantellare è proprio ilche circonda questo tema, facilitando una conversazione trasparente, in cui le persone non si sentano giudicate e sole. Troppo spesso, infatti, chi vivesi rivolge prima a(39%), che non hanno le competenze necessarie, invece di affidarsi a interlocutori che possono aiutarli a gestire questa difficoltà. Comportamento che rischia di aggravare la situazione debitoria perché spesso l’aiuto da una persona cara permette solo di posticipare il problema e non di risolverlo."La Giornata Senza Debiti, celebrata il 14 novembre durante il Mese dell'Educazione Finanziaria, ci ricorda che la libertà finanziaria inizia con la consapevolezza e l'azione. In oltre dieci anni di osservazione dell'andamento del debito in Italia, abbiamo visto che le persone che risolvono la propria situazione finanziaria non solo riacquistano accesso al credito, ma recuperano anche fiducia, serenità ed equilibrio sociale. Gestire il debito non è solo una questione di numeri, ma significa ritrovare speranza e fiducia in sé stessi. Ecco perché incoraggiamo tutti: non abbiate paura, fate il primo passo e affrontate la sfida con un piano chiaro e razionale", ha spiegato, Ceo di KRUK Italia.