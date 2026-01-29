Alantra lancia secondo fondo di debito immobiliare europeo da 200 milioni di euro

(Teleborsa) - Alantra
, banca d'affari spagnola specializzata nel segmento mid-market, ha annunciato il lancio di Alteralia Real Estate Debt Fund II
(RED II), il suo secondo fondo di debito immobiliare europeo, con un obiettivo di 200 milioni di euro
, a seguito di un primo closing.
Il nuovo veicolo si basa sul successo di RED I, che ha già restituito quasi due terzi del capitale agli investitori. RED II rafforza ulteriormente la strategia di Alantra Private Debt di offrire soluzioni di finanziamento ai proprietari di asset immobiliari europei, con una forte attenzione alla preservazione del capitale e alla distribuzione ricorrente di reddito
.
RED II finanzierà asset di alta qualità, supportando gli sponsor di alto livello nell'esecuzione dei loro piani aziendali nei principali mercati europei. Il team gestisce attualmente una pipeline europea di oltre 500 milioni di euro
, con diverse transazioni in fase avanzata.
"Il lancio di RED II riflette il nostro impegno nel mercato europeo del debito immobiliare di medie dimensioni e il nostro approccio disciplinato alla gestione del rischio - ha detto Jaime Cano, Partner di Alantra Private Debt
- L'ottima accoglienza iniziale del fondo rafforza la nostra fiducia nella strategia e sottolinea il crescente interesse degli investitori".