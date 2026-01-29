Alantra lancia secondo fondo di debito immobiliare europeo da 200 milioni di euro

Alantra

(Teleborsa) -, banca d'affari spagnola specializzata nel segmento mid-market, ha annunciato il(RED II), il suo secondo fondo di debito immobiliare europeo, con un, a seguito di un primo closing.Il nuovo veicolo si basa sul successo di RED I, che ha già restituito quasi due terzi del capitale agli investitori. RED II rafforza ulteriormente la strategia di Alantra Private Debt di offrire soluzioni di finanziamento ai proprietari di asset immobiliari europei, con unaRED II finanzierà asset di alta qualità, supportando gli sponsor di alto livello nell'esecuzione dei loro piani aziendali nei principali mercati europei. Il team gestisce attualmente una, con diverse transazioni in fase avanzata."Il lancio di RED II riflette il nostro impegno nel mercato europeo del debito immobiliare di medie dimensioni e il nostro approccio disciplinato alla gestione del rischio - ha detto- L'ottima accoglienza iniziale del fondo rafforza la nostra fiducia nella strategia e sottolinea il crescente interesse degli investitori".