OPS eCom, nei primi 90 giorni aumenta il capitale di 18 milioni e riduce il debito di 6 milioni
(Teleborsa) - "A meno di 90 giorni dal nostro insediamento, desideriamo condividere con voi i primi risultati ottenuti e fornire una panoramica delle iniziative strategiche che stiamo attuando per rafforzare ulteriormente la posizione della nostra società nel panorama industriale e finanziario", lo scrive in una lettera agli azionisti la OPS eCom, società quotata alla Borsa di Milano specializzata in e-commerce, digital marketing e logistica per moda, precedentemente nota come Giglio Group.

Nel corso di questi primi tre mesi, la società ha dato avvio a una serie di operazioni di acquisizione e consolidamento, che puntano a rafforzare il suo portafoglio e a costruire una solida base per una crescita sostenibile nei prossimi anni. Queste operazioni - tra conversione di debito, conferimento di nuove attività e nuova finanza - hanno permesso di ricapitalizzare la Società per circa 18 milioni di euro.

In particolare, le operazioni già concluse - conversione di debito in relazione a Ricci e GDL, conferimento di nuove attività in relazione a Tuttofatture, Parkoo e Deva - permettono un miglioramento del patrimonio netto pari a 15,6 milioni.

Tenuto conto delle operazioni Ibox e Call Agent, per i quali sono già stati firmati accordi preliminari, si stima ci possa essere un ulteriore impatto positivo per circa 3 milioni.

In questo periodo la società ha ridotto quasi 7 milioni di euro i debiti, con una conversione degli stessi in azioni della società. Questo processo ha portato a un consolidamento della struttura finanziaria e renderà possibile l’estinzione dei debiti con i gruppi Ricci, GDL e Hi Box.

Nel bilancio 2024, la società era caratterizzata da un patrimonio netto negativo di circa 19 milioni. "Oggi, grazie alle operazioni di ristrutturazione e acquisizione, questo gap è stato sostanzialmente chiuso e grazie all’ulteriore finanza proveniente dalla conversione delle ulteriori tranche del Poc sarà possibile ricostituire un patrimonio netto positivo".

Guardando al 2026 e oltre, la società è fiduciosa di potere raggiungere "risultati straordinari grazie alle acquisizioni nel settore del trasporto". Le due nuove operazioni, relative al dipartimento trasporti, hanno consuntivato nel 2025 circa 16 milioni con EBITDA positivo e con una previsione di crescita continua anche negli anni successivi.

Da segnalare anche il contributo significativo di Deva, che ha generato nel 2025 un volume d'affari di oltre 8 milioni.

Altro pilastro su cui OPS eCom sta investendo è l'innovazione tecnologica. "Attraverso la nostra partecipazione in Meta Srl, stiamo integrando piattaforme avanzate come “Parkoo”,” Tutto Fatture” e “Call Agent”, che si affiancheranno al nostro dipartimento tecnologico
per ottimizzare l’efficienza operativa di tutti i reparti del gruppo. L’integrazione delle tecnologie più avanzate ci permetterà di affrontare con successo le sfide del mercato e di consolidare la nostra leadership in settori sempre più digitalizzati e orientati all’automazione".



(Foto: Photo by John Schnobrich on Unsplash)
