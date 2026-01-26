OPS eCom, nei primi 90 giorni aumenta il capitale di 18 milioni e riduce il debito di 6 milioni

(Teleborsa) - "A meno di 90 giorni dal nostro insediamento, desideriamo condividere con voi i primi risultati ottenuti e fornire una panoramica delle iniziative strategiche che stiamo attuando per rafforzare ulteriormente la posizione della nostra società nel panorama industriale e finanziario", lo scrive in una lettera agli azionisti la OPS eCom
, società quotata alla Borsa di Milano specializzata in e-commerce, digital marketing e logistica per moda, precedentemente nota come Giglio Group.
Nel corso di questi primi tre mesi, la società ha dato avvio a una serie di operazioni di acquisizione e consolidamento, che puntano a rafforzare il suo portafoglio e a costruire una solida base per una crescita sostenibile nei prossimi anni. Queste operazioni - tra conversione di debito, conferimento di nuove attività e nuova finanza - hanno permesso di ricapitalizzare la Società per circa 18 milioni di euro
.
In particolare, le operazioni già concluse - conversione di debito in relazione a Ricci e GDL, conferimento di nuove attività in relazione a Tuttofatture, Parkoo e Deva - permettono un miglioramento del patrimonio netto pari a 15,6 milioni
.
Tenuto conto delle operazioni Ibox e Call Agent, per i quali sono già stati firmati accordi preliminari, si stima ci possa essere un ulteriore impatto positivo per circa 3 milioni
.
In questo periodo la società ha ridotto quasi 7 milioni di euro i debiti
, con una conversione degli stessi in azioni della società. Questo processo ha portato a un consolidamento della struttura finanziaria e renderà possibile l’estinzione dei debiti con i gruppi Ricci, GDL e Hi Box.
Nel bilancio 2024, la società era caratterizzata da un patrimonio netto negativo di circa 19 milioni. "Oggi, grazie alle operazioni di ristrutturazione e acquisizione, questo gap è stato sostanzialmente chiuso e grazie all’ulteriore finanza proveniente dalla conversione delle ulteriori tranche del Poc sarà possibile ricostituire un patrimonio netto positivo".
Guardando al 2026 e oltre, la società è fiduciosa di potere raggiungere "risultati straordinari grazie alle acquisizioni nel settore del trasporto
". Le due nuove operazioni
, relative al dipartimento trasporti, hanno consuntivato nel 2025 circa 16 milioni con EBITDA positivo e con una previsione di crescita continua anche negli anni successivi.
Da segnalare anche il contributo significativo di Deva, che ha generato nel 2025 un volume d'affari di oltre 8 milioni.
Altro pilastro su cui OPS eCom sta investendo è l'innovazione tecnologica
. "Attraverso la nostra partecipazione in Meta Srl, stiamo integrando piattaforme avanzate come “Parkoo”,” Tutto Fatture” e “Call Agent”, che si affiancheranno al nostro dipartimento tecnologico
per ottimizzare l'efficienza operativa di tutti i reparti del gruppo. L'integrazione delle tecnologie più avanzate ci permetterà di affrontare con successo le sfide del mercato e di consolidare la nostra leadership in settori sempre più digitalizzati e orientati all'automazione".