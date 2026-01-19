Dalla colazione al gelato: nel 2025 quasi 6 miliardi di visite nei bar italiani

(Teleborsa) - Il fuori casa che sa di casa: dal primo caffè del mattino al cocktail serale, il bar è uno dei luoghi dove più si radicano le abitudini e i momenti di condivisione degli italiani. A raccontarlo ècon la tavola rotondaa cui hanno partecipatoPresidente di FIPE,Presidente di Illycaffè e Consigliere Fipe per l'Osservatorio sulla filiera del bar,AD di Sammontana Italia etitolare dell'omonimo caffè.fotografa un settore capace di generare quasi 6 miliardi di visite nel 2025 e un valore di mercato di 23,8 miliardi di euro, confermando il suo essere un'importante componente dell'economia dei servizi e una diffusa infrastruttura sociale del Paese. È bene richiamare, al riguardo, la capillarità dei 152 mila bar presenti sul territorio nazionale: tre comuni italiani su quattro hanno almeno un bar, un'attività aperta in media 14 ore al giorno e spesso sette giorni su sette.Numeri che confermano come il bar rappresenti uno dei servizi di maggiore prossimità sul territorio e una pausa irrinunciabile durante la giornata per la maggior parte degli italiani, tanto nelle grandi metropoli quanto nei piccoli borghi come testimonia la: il 44 % è legato alla colazione, il 29% % alle pause, il 14% all'aperitivo, il 6% al pranzo, il 3% alla cena e il 4% al dopocena, a conferma di come il bar sia prima di tutto il luogo dell'incontro quotidiano, del rito che struttura la giornata-tipo. Un ruolo centrale che si regge, tuttavia, su un equilibrio economico fragile, se si considera che lo scontrino medio si attesta su appena 4,20 euro, a fronte di un impegno operativo e gestionale quotidiano particolarmente oneroso.Accanto al suo ruolo culturale,Il comparto impiega 367.900 addetti, di cui 284.606 dipendenti, con una forte presenza femminile (58,9%) e giovanile (41,3% under 30) e una quota significativa di lavoratori stranieri (20,8%). Oltre la metà dei dipendenti (57,5%) è assunta a tempo indeterminato, a testimonianza di un settore che continua a offrire lavoro stabile e opportunità di integrazione. Tutti dati sono in crescita nel periodo 2023-2025. Il tessuto imprenditoriale resta fortemente diffuso, a trazione locale e indipendente: 148.830 bar su 152.650 sono attività indipendenti, mentre solo 3.820 appartengono a catene.Un modello che riflette la, fatto di piccole imprese radicate nei quartieri, nelle piazze e nei centri storici che lo rendono un pilastro della qualità della vita e dello spazio urbano, nonostante le fragilità con cui il comparto convive, evidenti nel saldo tra aperture e chiusure, che nei primi tre trimestri del 2025 è stato negativo (-2.884 unità) e dal tasso di sopravvivenza delle imprese che, a cinque anni dall'apertura, è del 53%."Le evidenze che emergono dai nostri studi sui bar, nelle sue varie declinazioni, confermano quanto questi comparti siano centrali nella vita quotidiana degli italiani, ma allo stesso tempo indicano con chiarezza come la chiave per mantenere questo posizionamento sia quella di guardare avanti – ha dichiarato–. Il 2026 dovrà essere l'anno in cui il sistema del fuoricasa saprà trovare un nuovo punto di equilibrio tra sostenibilità economica, qualità dell'offerta e capacità di intercettare abitudini di consumo in rapido cambiamento. Bar, gelaterie e pasticcerie non sono solo attività economiche, ma presìdi di socialità, identità e attrattività turistica: valorizzarli significa investire su un patrimonio che rende unico il nostro Paese, come ha dimostrato il riconoscimento UNESCO per la cucina italiana, e che può continuare a generare valore per imprese, lavoratori e territori"."Tramite le sue funzioni primarie di ristoro e convivialità, il bar italiano svolge un ruolo sociale irrinunciabile – ha dichiarato–. Negli ultimi anni, i cambiamenti demografici, delle abitudini lavorative e degli stili di vita, del quadro normativo, nonché della concorrenza di formule distributive alternative, hanno reso più difficile il mercato, aumentando però al contempo il bisogno di ristoro e il desiderio di convivialità, anche da parte dei crescenti flussi turistici. Ci sono dunque concrete opportunità di rivitalizzazione della rete nazionale di bar, attraverso l'innovazione e il miglioramento della qualità. A tal fine, le leve che la FIPE intende attivare sono la formazione professionale, il bello, buon e ben fatto come pezzo forte dell'Italia, e nuovi modelli di business che mobilitino investimenti".