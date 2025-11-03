Grifo Group sigla accordo di acquisizione del ramo d’azienda di Finanza e Previdenza

(Teleborsa) -, player di riferimento in Italia nei settori assicurativo, finanziario e dell’intermediazione creditizia, continua a crescere per linee esterne:, agenzia assicurativa del Gruppo, ha siglato l’, primaria società di intermediazione assicurativa fondata nel 2010 a Imola, con 14 uffici su tutto il territorio nazionale. Gestisce oltre 300 milioni di euro di masse nel ramo vita e circa 6 milioni nel ramo danni. Nel 2024 ha raggiunto un fatturato di 5 milioni., fondatore e Direttore Generale di Finanza e Previdenza, entrerà nel Management del Gruppo.Grazie a questa operazione, Grifo Group consolida il suo posizionamento nel settore e su tutto il territorio nazionale con l’ingresso di 130 consulenti di ampia esperienza che saranno operativi nelle filiali presenti in Italia.Fondato nel 2003, Grifo Group oggi è un gruppo diversificato, che conta quasi 500 Business Advisor, 21 uffici su tutto il territorio nazionale, gestendo oltree circa 25 milioni nel ramo danni. Nel 2024, il Gruppo ha raggiunto un