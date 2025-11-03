Milano 13:45
Honeywell, Jim Currier sarà il CEO dello spin-off aerospaziale

(Teleborsa) - Honeywell, una delle più grandi multinazionali conglomerate statunitensi, ha annunciato la nomina di Jim Currier a CEO di Honeywell Aerospace, che diventerà una società indipendente quotata in borsa a seguito dello spin-off pianificato, il cui completamento è previsto per la seconda metà del 2026.

Honeywell ha inoltre annunciato che Craig Arnold è stato scelto per ricoprire la carica di presidente di Honeywell Aerospace. Arnold assumerà il ruolo di presidente non esecutivo del board al completamento dello spin-off. Nel frattempo, entrerà a far parte del board di Honeywell con effetto immediato.

Come azienda indipendente, Honeywell Aerospace sarà uno dei maggiori fornitori aerospaziali quotati in borsa, con oltre 15 miliardi di dollari di fatturato nel 2024. Con posizioni di leadership nei sistemi di propulsione, cockpit, navigazione e alimentazione ausiliaria, la tecnologia di Honeywell Aerospace è presente praticamente su tutte le piattaforme aeronautiche commerciali e da difesa in tutto il mondo. La società indipendente avrà sede a Phoenix, in Arizona.

Currier è CEO di Honeywell Aerospace Technologies dal 2023. In precedenza, ha ricoperto per quasi vent'anni ruoli di alto livello in Honeywell a livello globale, tra cui presidente della divisione Electronic Solutions, presidente dell'organizzazione Aftermarket dell'azienda in Europa, Medio Oriente, Africa e India e vicepresidente della divisione Airlines per il Nord America.
