Honeywell, Jim Currier sarà il CEO dello spin-off aerospaziale

(Teleborsa) - Honeywell
, una delle più grandi multinazionali conglomerate statunitensi, ha annunciato la nomina di Jim Currier a CEO di Honeywell Aerospace
, che diventerà una società indipendente quotata in borsa a seguito dello spin-off pianificato, il cui completamento è previsto per la seconda metà del 2026.
Honeywell ha inoltre annunciato che Craig Arnold
è stato scelto per ricoprire la carica di presidente
di Honeywell Aerospace. Arnold assumerà il ruolo di presidente non esecutivo del board al completamento dello spin-off. Nel frattempo, entrerà a far parte del board di Honeywell con effetto immediato.
Come azienda indipendente, Honeywell Aerospace sarà uno dei maggiori fornitori aerospaziali quotati in borsa
, con oltre 15 miliardi di dollari di fatturato nel 2024. Con posizioni di leadership nei sistemi di propulsione, cockpit, navigazione e alimentazione ausiliaria, la tecnologia di Honeywell Aerospace è presente praticamente su tutte le piattaforme aeronautiche commerciali e da difesa in tutto il mondo. La società indipendente avrà sede a Phoenix, in Arizona.
Currier è CEO di Honeywell Aerospace Technologies dal 2023. In precedenza, ha ricoperto per quasi vent'anni ruoli di alto livello in Honeywell
a livello globale, tra cui presidente della divisione Electronic Solutions, presidente dell'organizzazione Aftermarket dell'azienda in Europa, Medio Oriente, Africa e India e vicepresidente della divisione Airlines per il Nord America.