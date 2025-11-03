L'Ecopillola di Andrea Ferretti - Rating Italia di nuovo in serie A: i benefici per banche e PMI







(Teleborsa) - Il rating e la rischiosità del paese Italia sono al centro dell'ultima Ecopillola dell'economista Andrea Ferretti che evidenzia i benefici per il nostro paese, in particolare per banche e PMI, derivanti dai recenti rialzi da parte di S&P, Fitch e DBRS Morningstar.Nel corso del 2025 sia S&P sia l'agenzia di rating Fitch hanno alzato il rating dell'Italia a BBB+, allontanando così ulteriormente l'Italia da quel gruppo di paesi considerati a maggiore rischio. Ma il vero punto di svolta si è avuto il 17 ottobre, quando la società di rating DBRS Morningstar ha alzato il rating dell'Italia ad A-. Dunque, finalmente, dopo quasi vent'anni si rivede una delle società di rating attribuire un rating della categoria A, la meno rischiosa, all'Italia.È importante evidenziare che le motivazioni alla base del miglioramento del rating attribuito all'Italia sono costantemente sempre le stesse. La prima deriva dalla convinzione di tutte le agenzie di rating che il governo, grazie a una politica di bilancio molto attenta, sia riuscita a incanalare i nostri conti pubblici in una traiettoria virtuosa, con un deficit pubblico ormai a ridosso del target europeo del 3% e un debito pubblico, ancorché troppo elevato, anch'esso incardinato in un trend considerato sostenibile nel tempo. La seconda motivazione è connessa invece alla nostra stabilità politica, ritenuta in grado di generare stabilità economico-finanziaria e quindi di favorire il rispetto degli obiettivi di bilancio concordati dall'Italia in sede europea.I benefici per il nostro paese derivanti dal ritorno nella serie A del rating sono notevoli e sono sia di natura immateriale che di natura materiale. Ilè che il miglioramento del rating può generare un circolo virtuoso della fiducia, in grado tra l'altro di autoalimentarsi. Ad esempio con l'aumento della fiducia nell'Italia aumenta anche la nostra capacità di attrarre investitori esteri su progetti strutturali. Questi progetti a loro volta possono stimolare la nostra crescita che continua ad essere il nostro vero tallone d'Achille. Il tutto senza contare che l'incremento di fiducia protegge il nostro debito sovrano, ammontante ad oltre tremila miliardi, sia da improvvisi shock esogeni sia da possibili contagi derivati dall'instabilità della situazione francese. Ilderiva invece dal fatto che il progressivo miglioramento del rating, iniettando fiducia, contribuisce a ridurre gli interessi che lo stato italiano deve pagare per finanziare il proprio debito pubblico. Per capirci, si tratta di un fardello di circa 90 miliardi l'anno tutti sottratti a investimenti in sanità, infrastrutture e difesa. Altro beneficio materiale da non trascurare riguarda, invece, il settore bancario. Infatti, il miglioramento del rating sovrano da una parte tende a ridurre i costi di raccolta delle banche favorendo così un supporto finanziario alle aziende meno oneroso specialmente per le nostre PMI. Dall'altra, un rating più confortante consente alle nostre banche di sostenere in maniera più ampia e meno onerosa l'espansione sull'estero delle nostre aziende. Cosa non da poco viste le intemperanze trumpiane sul fronte dei dazi.