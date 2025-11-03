Milano 16:08
43.204 +0,07%
Nasdaq 16:08
25.976 +0,46%
Dow Jones 16:08
47.377 -0,39%
Londra 16:08
9.706 -0,12%
Francoforte 16:08
24.137 +0,75%

Londra: movimento negativo per Anglo American

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per la società mineraria, che mostra un decremento dell'1,88%.

La tendenza ad una settimana di Anglo American è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE 100. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Anglo American, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 28,55 sterline. Primo supporto visto a 28,03. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 27,86.

