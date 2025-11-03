Manovra, al via le audizioni in Senato: oggi sentiti in 50 dall'Anpit all'Abi

(Teleborsa) - Prendono il via in commissione Bilancio al Senato leUn lavoro preliminare che si concluderà giovedì con l'audizione delSonocinquanta, circa, i soggetti che verranno sentiti e che avanzeranno le loro proposte solo nella giornata di oggi: si parte dall'(Associazione nazionale per l'industria e il terziario) per chiudere con l'chiamata a contribuire alla manovra insieme alle assicurazioni per 4,4 miliardi nel 2026.Ilnella propria memoria chiede al governo di fare di più per sostenere le famiglie sul fronte del costo dei libri scolastici. Iattaccano l'innalzamento della cedolare sugli affitti brevi e propongono una serie di misure a sostegno della casa.mette nero su bianco che "la carenza di immobili destinati alla locazione a medio e lungo termine non è riconducibile alla crescita degli affitti turistici" che sono "meno del 2% del totale delle abitazioni italiane". Il nodo vero, per la federazione, è piuttosto quello delle case vuote e sfitte per "la fiscalità elevata o i contratti poco flessibili e i rischi di morosità".Nei prossimi giorni, intanto, fa sapere ilgli azzurri si confronteranno per mettere a punto i propri emendamenti: dagli affitti brevi ai dividendi, ai fondi alle forze dell'ordine e alle infrastrutture. Da, intanto, con il senatore e capogruppo di FdI in commissione Bilanciopotrebbe arrivare un aggiustamento sul Sismabonus. Allo stato, infatti, la deroga dalla chiusura dell'agevolazione è prevista solo per le aree colpite dal sisma del 2016."Daremo battaglia contro una legge che è solo tagli e tasse", attacca la. "Abbiamo proposto a Meloni – dice il– di intervenire con un serio taglio delle tasse prendendo i soldi dai giganti del web, dal riarmo, dalle banche. Nulla. L'unica preoccupazione è una riforma della giustizia per rendere intoccabili i politici". I Dem faranno le proprie audizioni al Nazareno e, poi, si riuniranno per predisporre gli emendamenti. Nel frattempo lanciano un allarme sul Piano Casa che, in base all'articolo 133 della manovra, potrebbe essere sostenuto anche che con risorse europee del Fondo sociale per il clima. Risorse sulle quali, però, serve un'intesa con l'Ue.