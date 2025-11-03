Manovra, Commercialisti: impianto positivo ma servono modifiche su dividendi e professionisti

(Teleborsa) -e potrà essere migliorato e completato in sede parlamentare. Positivi innanzitutto gli interventi di riduzione della pressione fiscale nei confronti del ceto medio con il taglio dal 35 al 33 per cento dell’aliquota del secondo scaglione di reddito dell’IRPEF tra 28 e 50mila euro. Apprezzamento anche per le misure di sostegno al reddito dei lavoratori dipendenti consistenti nella riduzione dal 5 all'1 per cento dell'aliquota dell'imposta sostitutiva sui premi di risultato o sulle partecipazioni agli utili d'impresa e nel contestuale incremento da tremila a cinquemila euro delle somme agevolabili, nonché le misure a sostegno delle imprese, con la reintroduzione dell’iper-ammortamento – che si auspica possa diventare, quanto prima, strutturale – e la conferma, per il triennio 2026-2028, del credito d'imposta per le imprese ubicate nelle zone economiche speciali (ZES) e del credito d'imposta per le zone logistiche semplificate (ZLS)”.È il giudizioguidata dal Consigliere tesoriere delegato alla fiscalità, Salvatore Regalbuto, accompagnato dal coordinatore dell’area fiscalità della Fondazione nazionale della categoria, Pasquale Saggese. “Altrettanto positivo”, per i commercialisti “è il quadro di norme tese a consentire il pagamento dei debiti tributari pregressi risultanti da imposte fedelmente dichiarate”.Maa cominciare dalla richiesta di eliminazione della norma che subordina il pagamento dei compensi ai liberi professionisti che rendono prestazioni in favore delle amministrazioni pubbliche alla verifica della loro regolarità fiscale e contributiva. Una misura che “rischia di produrre effetti distorsivi e di introdurre ulteriori complicazioni burocratiche, in quanto non sono previsti né una soglia minima dei debiti del professionista oltre la quale opererebbe il "blocco" dei pagamenti a suo favore da parte delle pubbliche amministrazioni, né un limite da applicare al compenso da sottoporre al medesimo “blocco”. Pertanto, anche in presenza di irregolarità minime e di modesto importo scatterebbe, ingiustificatamente, il blocco dei pagamenti dovuti al professionista”. Per i commercialisti la norma risulterebbe anche “discriminatoria in quanto introduce una palese disparità di trattamento tra i liberi professionisti e gli altri creditori delle amministrazioni pubbliche, come, ad esempio, i dipendenti pubblici. Peraltro – hanno aggiunto - richiede la documentazione di dati già in possesso della pubblica amministrazione”. La categoria ha inoltre ricordato come “il nostro ordinamento già prevede istituti volti a sospendere i pagamenti da parte della pubblica amministrazione verso soggetti che non sono in regola con i versamenti fiscali” e che “il controllo della regolarità contributiva è già obbligatorio per la partecipazione alle gare per gli appalti pubblici”.Unaagli imprenditori e dalle società o enti residenti che, nel testo in discussione, viene escluso dal perimetro della PEX per le partecipazioni inferiori al 10%. Per i commercialisti “la misura è del tutto asistematica e andrebbe espunta dalla manovra. In subordine, andrebbe quanto meno ridotta sensibilmente la soglia al di sotto della quale scatta la tassazione integrale dei dividendi percepiti dai soci e, comunque, per non scoraggiare gli investimenti nel mercato dei capitali, andrebbero escluse dal nuovo regime le partecipazioni in società negoziate in mercati regolamentati”.L’eliminazione o la modifica è stata chiesta anche per la norma che introduce ulteriori limiti alla compensazione dei crediti di imposta. Una misura che “risulta ingiustamente penalizzante perché limita il diritto alla compensazione e pregiudica il principio della tutela dell'integrità patrimoniale sancito dallo Statuto dei diritti del contribuente”. Se si ritenesse di confermarlo, anziché eliminarlo, ne andrebbe comunque limitato l'ambito soggettivo di applicazione alle imprese di grandi dimensioni”. Ciò al fine di non penalizzare oltremodo le micro, piccole e medie imprese, nonché i lavoratori autonomi, che hanno, indubbiamente, minori possibilità di compensazione e che, con le nuove disposizioni in esame, rischierebbero di non poter compensare i crediti maturati o acquistati rimanendone, quindi, ingiustamente incisi sotto il profilo economico e finanziario. “In ogni caso – hanno aggiunto i commercialisti - si ritiene necessaria la modifica della decorrenza delle nuove disposizioni, la quale, anziché essere individuata nelle compensazioni effettuate a decorrere dal 1° luglio 2026, dovrebbe più opportunamente essere limitata agli utilizzi di crediti d’imposta sorti o acquistati successivamente alla data di entrata in vigore della norma”.per il trattamento ai fini del reddito di lavoro autonomo dei differenziali positivi derivanti dall’acquisizione di crediti di imposta che, tra l’altro, preveda la loro rilevanza soltanto per i crediti acquistati dal primo gennaio 2025, “superando così evidenti effetti distorsivi nella determinazione del reddito” e di una norma di interpretazione autentica sui contributi erogati a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 che chiarisca “che gli stessi non comportano alcuna limitazione al riporto delle perdite fiscali evitando una paradossale penalizzazione dei soggetti maggiormente incisi dall’emergenza pandemica”.