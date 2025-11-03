Manovra, Federdistribuzione: indirizzare sforzi su misure strutturali

(Teleborsa) -ncora da un contesto globale segnato da tensioni e da una prevedibile volatilità anche per le tensioni geopolitiche che influenzano i mercati, a partire dalla questione dei dazi doganali”, lo ha affermato Marco Pagani, Direttore Normativa e Rapporti Istituzionali di Federdistribuzione che è intervenuta oggi nell’audizione sulla Legge di Bilancio 2026, dinanzi alle Commissioni congiunte Bilancio del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.Peraltro,ha ricordato come le imprese della Distribuzione Moderna stiano operando da anni con un impegno concreto nel contenimento dei rincari, proponendo ai cittadini offerte e prodotti di qualità a prezzi accessibili. L’impegno del settore si è anche manifestato con l’adesione, per il terzo anno consecutivo, all’iniziativa della Carta “Dedicata a te”, riconoscendo ai possessori di tale carta acquisti un’ulteriore scontistica del 15%, che si aggiunge a tutte le iniziative promozionali in corso. Un impegno economico importante, totalmente a carico delle imprese distributive.ritiene importante indirizzare gli sforzi su interventi di carattere strutturale, finalizzati a sostenere famiglie e imprese, incentivando i consumi interni. Per quanto concerne il testo della Legge di Bilancio, si accolgono in maniera positiva alcune delle misure previste, quali: la riduzione dell’aliquota Irpef del 35% al 33%, la revisione del Piano Transizione, la proroga del credito d’imposta per la ZES Unica, le disposizioni a sostegno della genitorialità, la detassazione dei premi di produttività e la proroga della sugar tax e della plastic tax.Federdistribuzioneossa rappresentare un’opportunità per rafforzare il sostegno al reddito delle famiglie, la crescita dell’occupazione e gli investimenti delle imprese. In particolare, ha evidenziato l’esigenza di estendere la riduzione Irpef al 33% fino a 60.000 euro di reddito, di prevedere lo stralcio della misura che limita le compensazioni dei crediti d’imposta, che rischia di penalizzare le imprese più di quanti vantaggi apporti all’Erario, e di rendere strutturale il nuovo iper-ammortamento per l’acquisto di beni strumentali, auspicando una revisione delle tipologie di investimenti agevolabili. È stato inoltre proposto di innalzare dal 50% al 75% il valore di terreni immobili agevolabili tramite ZES e di estendere la detassazione degli incrementi contrattuali anche agli aumenti di retribuzione applicati nel 2026 sulla base di contratti nazionali stipulati nel 2024, nonché di prevedere che la detassazione sulle maggiorazioni