TISG avvia la composizione negoziata con misure protettive

(Teleborsa) - The Italian Sea Group (TISG), operatore globale della nautica di lusso quotato su Euronext Milan, ha presentato istanza per la nomina dell'esperto indipendente ai fini dello svolgimento della composizione negoziata. Con tale istanza la società ha richiesto l'applicazione di misure protettive del patrimonio nei confronti di tutti i creditori.



In data 13 marzo 2026 l'esperto designato, Enrico Terzani, presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Firenze, ha comunicato l'accettazione dell'incarico, che è stata iscritta nel Registro delle Imprese ai sensi di legge. Le misure protettive del patrimonio sono pertanto provvisoriamente efficaci dal 13 marzo 2026; la società ne richiederà la conferma al Tribunale di Firenze.



La società continua a operare nell'ambito della propria ordinaria attività industriale e commerciale, proseguendo l'avanzamento delle commesse in portafoglio e la gestione dei rapporti con clienti, fornitori e partner finanziari.

Condividi

```