Fineco, Foti: crescita basata su trend strutturali solidi, rafforzeranno nostro posizionamento

(Teleborsa) - "Oggi presentiamo al mercato un piano industriale che pone le basi strategiche per una nuova fase di ulteriore crescita e consolidamento
per la nostra Banca, valorizzando i pilastri che hanno guidato la nostra evoluzione negli ultimi anni e che continueranno a rappresentare il fondamento del nostro sviluppo futuro". Lo ha detto Alessandro Foti, Amministratore Delegato
e Direttore Generale di FinecoBank
, commentano il nuovo piano al 2029
.
"Il modello fondato su efficienza, trasparenza e convenienza caratterizzerà il nostro percorso alimentando una crescita basata su trend strutturali solidi, destinati a rafforzare il nostro posizionamento competitivo
negli anni a venire - ha aggiunto - Da un profondo cambiamento delle abitudini di investimento dei risparmiatori, da un massiccio passaggio di ricchezza, fino a una rivoluzione tecnologica rappresentata dall’intelligenza artificiale".
"La nostra ambizione è proseguire il percorso che ci vedrà sempre di più la Banca di riferimento per i risparmiatori di domani, consolidando un modello che vede la combinazione perfetta di tecnologia e fattore umano - ha detto Foti - In questa direzione continueremo a investire con determinazione per cogliere nuove opportunità
che possano generare valore sostenibile per tutti i nostri stakeholder".