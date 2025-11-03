Manovra, Liverani (ANIA): se richieste eque e ragionevoli non ci tiriamo indietro

(Teleborsa) - "Se le richieste saranno proporzionate, eque e ragionevoli,
mai noi ci siamo tirati indietro e non ci tireremo indietro nemmeno questa volta". Lo ha detto il presidente di Ania, Giovanni Liverani,
a margine di un evento nella sede dell'Associazione, rispondendo a una domanda sul contributo richiesto al comparto dal governo nella legge di Bilancio. "Ho sempre detto -
ha aggiunto - che se l'Italia migliora la sua situazione economica, se la spesa pubblica e' sotto controllo e se la macchina dello Stato funziona siamo tra i primi a beneficiarne, anche se in senso generale".
"Dispiace vedere che ogni anno si chiede al settore assicurativo uno sforzo aggiuntivo. Ne comprendiamo le motivazioni, ma vorrei che si comprendesse anche che le potenzialita' dello strumento assicurativo non vanno indebolite, ma rafforzate",
ha concluso.