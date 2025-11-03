Milano 15:17
MFE, JP Morgan avvia copertura con "overweight"

Finanza, Consensus
(Teleborsa) - Scambia in profit il titolo MFE A che lievita dell'1,63%.

Gli analisti di JP Morgan hanno avviato il giudizio sul titolo con giudizio "overweight" e target price a 5,80 euro.

A livello comparativo su base settimanale, il trend della società media e di comunicazione italiana evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE Italia Mid Cap. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso MediaForEurope rispetto all'indice.

Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per MFE A, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 3,077 Euro. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 3,205. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 3,033.
