MFE, JP Morgan avvia copertura con "overweight"

(Teleborsa) - Scambia in profit il titolo MFE A
che lievita dell'1,63%.
Gli analisti di JP Morgan hanno avviato il giudizio sul titolo con giudizio "overweight" e target price a 5,80 euro.
A livello comparativo su base settimanale, il trend della società media e di comunicazione italiana
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE Italia Mid Cap
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso MediaForEurope
rispetto all'indice.
Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per MFE A
, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 3,077 Euro. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 3,205. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 3,033.