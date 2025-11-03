Milano 16:12
43.230 +0,13%
Nasdaq 16:12
26.005 +0,57%
Dow Jones 16:12
47.394 -0,36%
Londra 16:12
9.706 -0,12%
Francoforte 16:12
24.156 +0,82%

Piazza Affari: acquisti a mani basse su MFE A

Migliori e peggiori
Piazza Affari: acquisti a mani basse su MFE A
(Teleborsa) - Effervescente la società media e di comunicazione italiana, che scambia con una performance decisamente positiva del 3,91%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE Italia Mid Cap. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a MediaForEurope rispetto all'indice di riferimento.


Lo scenario tecnico di MFE A mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 3,134 Euro con area di resistenza individuata a quota 3,246. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 3,078.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```