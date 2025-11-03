Piazza Affari: brillante l'andamento di MFE B

(Teleborsa) - Bene la società media e di comunicazione italiana
, con un rialzo del 3,02%.
Comparando l'andamento del titolo con il FTSE Italia Mid Cap
, su base settimanale, si nota che MediaForEurope
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +1,56%, rispetto a +0,5% dell'indice delle società a media capitalizzazione
).
Il quadro tecnico di MFE B
segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 4,075 Euro, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 4,273. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 3,985.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)