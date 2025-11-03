Milano 16:13
43.233 +0,13%
Nasdaq 16:13
26.018 +0,62%
Dow Jones 16:13
47.387 -0,37%
Londra 16:13
9.707 -0,11%
Francoforte 16:13
24.167 +0,87%

Piazza Affari: brillante l'andamento di MFE B

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Bene la società media e di comunicazione italiana, con un rialzo del 3,02%.

Comparando l'andamento del titolo con il FTSE Italia Mid Cap, su base settimanale, si nota che MediaForEurope mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +1,56%, rispetto a +0,5% dell'indice delle società a media capitalizzazione).


Il quadro tecnico di MFE B segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 4,075 Euro, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 4,273. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 3,985.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
