Milano 16:15
43.228 +0,12%
Nasdaq 16:15
25.984 +0,49%
Dow Jones 16:15
47.343 -0,46%
Londra 16:15
9.704 -0,14%
Francoforte 16:15
24.153 +0,81%

Piazza Affari: su di giri MFE A

Prepotente rialzo per la società media e di comunicazione italiana, che mostra una salita bruciante del 3,91% sui valori precedenti.
