Saipem: Barclays ha quota potenziale del 6,24%, JPMorgan del 5,84%

Barclays

Saipem

JP Morgan Chase

(Teleborsa) -ha unain, società di servizi e soluzioni per il settore energia e infrastrutture. È quanto emerge dallerelative alle partecipazioni rilevanti, dove viene segnalato che l'operazione risale al 24 ottobre 2025.In particolare, l'1,145% sono, il 4,599% sono "Right to recall" senza data di scadenza; Obbligazioni convertibili con scadenza l'11 settembre 2029, lo 0,500% sono "Portfolio Swap" con data di scadenza compresa tra il 29/12/2025 ed il 31/05/2027; Equity Swaps con data di scadenza compresa tra il 15/10/2027 ed il 20/10/2027.Inoltre,ha unasempre in Saipem, datata 29 ottobre 2025. In particolare, il 2,207% sono diritti di voto riferibili ad azioni, lo 0,460% sono obbligazioni convertibili con scadenza 11 settembre 2029, il 3,173% contratti di "equity swaps" con scadenza compresa tra l' 11 febbraio 2026 ed il 29 luglio 2030.