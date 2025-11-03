Milano 17:35
43.223 +0,11%
Nasdaq 18:22
26.006 +0,57%
Dow Jones 18:22
47.424 -0,29%
Londra 17:35
9.701 -0,16%
Francoforte 17:35
24.132 +0,73%

Saipem: Barclays ha quota potenziale del 6,24%, JPMorgan del 5,84%

Energia, Finanza, Partecipazioni rilevanti
Saipem: Barclays ha quota potenziale del 6,24%, JPMorgan del 5,84%
(Teleborsa) - Barclays ha una partecipazione potenziale del 6,244% in Saipem, società di servizi e soluzioni per il settore energia e infrastrutture. È quanto emerge dalle comunicazioni della CONSOB relative alle partecipazioni rilevanti, dove viene segnalato che l'operazione risale al 24 ottobre 2025.

In particolare, l'1,145% sono diritti di voto riferibili ad azioni, il 4,599% sono "Right to recall" senza data di scadenza; Obbligazioni convertibili con scadenza l'11 settembre 2029, lo 0,500% sono "Portfolio Swap" con data di scadenza compresa tra il 29/12/2025 ed il 31/05/2027; Equity Swaps con data di scadenza compresa tra il 15/10/2027 ed il 20/10/2027.

Inoltre, JP Morgan Chase ha una partecipazione potenziale del 5,840% sempre in Saipem, datata 29 ottobre 2025. In particolare, il 2,207% sono diritti di voto riferibili ad azioni, lo 0,460% sono obbligazioni convertibili con scadenza 11 settembre 2029, il 3,173% contratti di "equity swaps" con scadenza compresa tra l' 11 febbraio 2026 ed il 29 luglio 2030.
Condividi
```