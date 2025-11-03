Milano 17:35
43.223 +0,11%
Nasdaq 19:54
25.997 +0,54%
Dow Jones 19:54
47.354 -0,44%
Londra 17:35
9.701 -0,16%
Francoforte 17:35
24.132 +0,73%

Webuild, S&P alza rating a "BB+" grazie a solida performance operativa

Finanza, Rating
Webuild, S&P alza rating a "BB+" grazie a solida performance operativa
(Teleborsa) - S&P Global Ratings ha aumentato il rating su Webuild, big italiano delle costruzioni e dell'ingegneria, da "BB" a "BB+".

L'ampio portafoglio ordini di Webuild, la gestione disciplinata dei contratti e le posizioni di leadership in mercati chiave in aree geografiche a basso rischio hanno portato a una robusta crescita dei ricavi e dell'EBITDA, rafforzando gli indicatori di credito.

S&P prevede che l'azienda continuerà a registrare solide performance operative nei prossimi anni, che, unite alla costante attenzione alla gestione del capitale circolante, dovrebbero portare a un rapporto FFO/debito sostenibile e robusto, pari ad almeno il 35%-40%.

L'outlook stabile riflette la convinzione che la performance operativa di Webuild rimarrà resiliente, consentendo all'azienda di mantenere un rapporto FFO/debito rettificato pari ad almeno il 35%-40%, che ritiene commisurato al rating.
Condividi
```