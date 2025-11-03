Webuild, S&P alza rating a "BB+" grazie a solida performance operativa

Webuild

(Teleborsa) - S&P Global Ratings hasu, big italiano delle costruzioni e dell'ingegneria, da "BB" a "".L'ampio portafoglio ordini di Webuild, la gestione disciplinata dei contratti e le posizioni di leadership in mercati chiave in aree geografiche a basso rischio hanno portato a una, rafforzando gli indicatori di credito.S&P prevede che l'azienda continuerà a registrare solide performance operative nei prossimi anni, che, unite alla, dovrebbero portare a un rapporto FFO/debito sostenibile e robusto, pari ad almeno il 35%-40%.L'riflette la convinzione che la performance operativa di Webuild rimarrà resiliente, consentendo all'azienda di mantenere un rapporto FFO/debito rettificato pari ad almeno il 35%-40%, che ritiene commisurato al rating.