Piazza Affari: rosso per Webuild

(Teleborsa) - Rosso per la società specializzata nella realizzazione di grandi opere complesse , che sta segnando un calo del 3,11%.



La tendenza ad una settimana di Webuild è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Il quadro tecnico di Webuild segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 2,345 Euro, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 2,405. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 2,325.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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