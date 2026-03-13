Piazza Affari: vendite diffuse su Webuild
(Teleborsa) - In forte ribasso la società specializzata nella realizzazione di grandi opere complesse, che mostra un -5,53%.
L'andamento di Webuild nella settimana, rispetto al FTSE Italia Mid Cap, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
Lo scenario tecnico di Webuild mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 2,515 Euro con area di resistenza individuata a quota 2,647. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 2,469.
