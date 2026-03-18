Piazza Affari: brillante l'andamento di Webuild

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per la società specializzata nella realizzazione di grandi opere complesse , protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,00%.



La tendenza ad una settimana di Webuild è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Lo scenario di breve periodo di Webuild evidenzia un declino dei corsi verso area 2,435 Euro con prima area di resistenza vista a 2,467. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 2,421.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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