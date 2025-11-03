Zanellato cresce nel business in Italia e nell’e-commerce

(Teleborsa) - Risultati brillanti pernelle, con incrementi del + 21% nel, mentre il canaleviaggia con un +40%. Il mercato italiano e la piattaforma e-commerce trainano i risultati del marchio. Il brand Made in Italy, che in Italia realizza il 90% del suo fatturato, ha registrato una crescita del 21% della campagna vendite Spring-Summer 2026 rispetto allo scorso estivo, superando ulteriormente le performance positive già registrate per la campagna vendite s-s 2025, cresciuta del 10% sullo stesso periodo del 2024.Le ragioni di questa crescita sono da imputare alche Zanellato ha implementato nell’ultimo anno. L’affiancamento adi tre nuove borse con il medesimo, che reinterpretano il concetto di "Arte e Mestieri" con un tratto di design distintivo e contemporaneo, risulta essere un elemento di successo per la diffusione del brand attraverso tutta la sua collezioneL’azienda in questo modo esce dalla cultura del mono prodotto per poter approvare all’affermazione di quattro modelli di collezione:Partendo dal modello, il suo successo oggi vale il 60% dei ricavi totali dell’azienda. Oltre 500 mila borse sono state vendute dal 2011 e più di mille pezzi unici dell’icona sono custoditi nell’archivio di Zanellato a Vicenza. Ispirata al leggendario film “Il Postino”, è la borsa che racchiude per prima l’anima di Zanellato e la chiave per capire l’anima e il processo creativo che muovono da sempre la maison 100% Made in Italy.detiene invece un 20-25% del fatturato totale. Dedicata alla storica borsa dei medici di famiglia, nasce come omaggio alla prima donna laureata in Italia nel 1877, Ernestina Paper. Una vera e propria svolta culturale che aprì la strada universitaria alle donne italiane e simbolo dell’emancipazione femminile., un modello che rimanda a uno dei grandi classici del vivere italiano, la passeggiata in centro, sta invece crescendo del 10% nelle vendite. Il modello riprende la borsa indossata da Beppa Zanellato, protagonista glamour della Dolce Vita, che Franco Zanellato, suo nipote, ha ritrovato in una foto dell’album di famiglia.L’evoluzione di, un omaggio alle mondariso del delta del Po, il cui tipico cesto è stato reinterpretato in chiave moderna con un tocco rétro tipicamente italiano, sta percorrendo uno sviluppo di lavorazioni speciali stagionali. La borsa omaggia il celebre film del 1954 "La donna del fiume", interpretato dall'icona Sophia Loren nel ruolo della mondariso Nives.Infine accanto al successo delle ultime due campagne vendite, anche ilha messo a segno risultati brillanti, viaggiando con un incremento del 40% del business nell’anno rispetto al 2024.