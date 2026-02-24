Impianti, ricavi in calo nel 2025, accelera il portafoglio ordini

Impianti

(Teleborsa) - Dalla lettura dei dati preliminari del 2025ha registratoin calo su base annua del 5,7% a 8,2 milioni di euro. Il contributo della divisione System Integration (+2,06% a 4,2 milioni, il 52% del fatturato totale) e il balzo Business Unit Difesa (da 95mila euro a 1,1 milioni) non sono riusciti a compensare il calo della divisione Servizi Professionali (dimezzato a un milione) e della divisione E-commerce (-23,76% a 1,8 milioni).Ila fine anno risulta essere pari a 4,1 milioni in crescita del 51,85% rispetto a 2,7 milioni del 2024 e comprende ordini già acquisti e gare aggiudicate in attesa di stipula che alla data del presente comunicato risultano evadibili nel corso dell’esercizio 2026., ha commentato: “I KPI preliminari riportati evidenziano la corretta impostazione delle strategie di crescita aziendali e segnano l’inizio dell’espansione della Business Unit Difesa. Tale divisione non crescerà da sola ma sarà il motore di innovazione delle altre business unit che sinergicamente integreranno il business classico con servizi e prodotti innovativi come, ad esempio, le control room per la divisione System Integration e gli assessment e la formazione per quanto riguarda la BU Serviziprofessionali. L’etica del business, la correttezza e la sostenibilità guideranno ogni nostro passo.”