Walmart, la controllata Flipkart punta alla quotazione: al via in aprile il processo per l’IPO

(Teleborsa) - Flipkart
si prepara a compiere un passo decisivo verso la quotazione. Il colosso indiano dell’e-commerce, controllato da Walmart
, avvierà già ad aprile il processo formale per invitare le banche a presentare le proprie proposte per l’IPO
, secondo fonti vicine al dossier.
La società ha già tenuto colloqui informali con investitori e istituti finanziari per valutare l’interesse verso una possibile quotazione a Mumbai. L'operazione potrebbe concretizzarsi entro la fine dell’anno o nei primi mesi del 2027, anche se le tempistiche restano soggette a cambiamenti.
Se l’IPO dovesse andare avanti, includerebbe con ogni probabilità una vendita di azioni da parte degli attuali investitori, tra cui Walmart. Le risorse raccolte verrebbero destinate all’espansione del business.
Fondata nel 2007, Flipkart è oggi una delle principali piattaforme di e-commerce in India, con oltre 500 milioni di utenti registrati. Walmart ha acquisito una quota del 77% nel 2018 per 16 miliardi di dollari, incrementando successivamente la propria partecipazione. L’acquisto della quota residua di Tiger Global nel 2023 aveva valutato Flipkart circa 35 miliardi di dollari.
A inizio settimana, la società ha ottenuto l’approvazione governativa per trasferire la sede legale da Singapore all’India
, un passaggio cruciale per l'IPO, in un mercato che nel 2025 ha vissuto un boom di nuove quotazioni prima del raffreddamento del 2026.