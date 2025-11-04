Algebris lancia fondo per PMI nel progetto FNSI: raccolta minima di 70 milioni di euro

(Teleborsa) -, Fondo di Investimento Alternativo (FIA) chiuso e riservato di diritto italiano che investe in piccole e medie imprese nel nostro Paese. Il nuovo fondo rientra, comparto di Patrimonio Rilancio, promosso dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e gestito da Cassa Depositi e Prestiti per sostenere l'infrastruttura del mercato dei capitali in Italia.Il fondo saràe investirà per almeno il 70% in micro, small e mid cap italiane di qualità ad alta crescita, con bilanci sani, solida generazione di cassa ed elevati ritorni sul capitale.La struttura chiusa del fondo e il vincolo a investire principalmente in titoli di società italiane non appartenenti al FTSE MIB né al settore finanziario, confermano la volontà di Algebris di, ma storicamente capace di offrire ritorni significativi. Un comparto che, dai primi mesi del 2025, sta mostrando segnali incoraggianti anche sul fronte degli utili.Algebris Tricolore PMI è destinato a investitori professionali, tra cui fondi pensione e casse di previdenza. LIl team di gestione del Fondo è composto da tredici professionisti con comprovata esperienza sul mercato azionario italiano. A guidarlo, due gestori specializzati nel segmento delle PMI,, con una lunga esperienza nella gestione di mandati per fondi sovrani, PIR ed ELTIF all'interno di Algebris.- ha commentato, fondatore e amministratore delegato di Algebris Investments - I capitali dispiegati dai partecipanti al progetto possono innescare un circolo virtuoso, offrendo un'opportunità concreta per sostenere il tessuto imprenditoriale italiano. La nostra esperienza nel segmento delle PMI ci consente di individuare realtà con grande potenziale di crescita, guidate da imprenditori visionari. Algebris ci crede e parteciperà attivamente al Fondo, affiancando gli investitori con il proprio impegno e investimento".