Analisi Tecnica: EUR/CHF del 3/11/2025

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura del 3 novembre

Modesto recupero sui valori precedenti per il cambio Euro / CHF, che conclude in progresso dello 0,32%.

L'esame di breve periodo dell'Euro nei confronti del Franco Svizzero classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 0,9341 e primo supporto individuato a 0,9275. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 0,9407.


(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
