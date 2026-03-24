Milano 14:23
42.936 -0,59%
Nasdaq 23-mar
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Dow Jones 23-mar
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Londra 14:23
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Francoforte 14:23
22.426 -1,01%

Analisi Tecnica: EUR/CHF del 23/03/2026

Finanza
Analisi Tecnica: EUR/CHF del 23/03/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 23 marzo

Allunga timidamente il passo il cambio Euro / CHF, che termina la seduta con un modesto progresso dello 0,38%.

Tecnicamente, l'Euro nei confronti del Franco Svizzero è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 0,9149, mentre il supporto più immediato si intravede a 0,9108. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 0,919.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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