Milano 24-mar
43.370 0,00%
Nasdaq 24-mar
24.002 0,00%
Dow Jones 24-mar
46.124 -0,18%
Londra 24-mar
9.965 0,00%
Francoforte 24-mar
22.637 0,00%

Analisi Tecnica: EUR/CHF del 24/03/2026

Finanza
Analisi Tecnica: EUR/CHF del 24/03/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 24 marzo

Piccolo spunto rialzista per il cambio Euro / CHF, che allunga il passo mettendo a segno un rialzo dello 0,22%.

Tecnicamente, l'Euro nei confronti del Franco Svizzero è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 0,9171, mentre il supporto più immediato si intravede a 0,9116. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 0,9226.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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