Analisi Tecnica: EUR/CHF del 24/03/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 24 marzo
Piccolo spunto rialzista per il cambio Euro / CHF, che allunga il passo mettendo a segno un rialzo dello 0,22%.
Tecnicamente, l'Euro nei confronti del Franco Svizzero è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 0,9171, mentre il supporto più immediato si intravede a 0,9116. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 0,9226.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)