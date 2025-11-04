BNP Paribas lancia nuovi Certificate Step-Down Cash Collect

(Teleborsa) - BNP Paribas
ha annunciato l’emissione di una nuova serie di 12 certificati Step-Down Cash Collect
su panieri di azioni di primarie società quotate, italiane e straniere
. Di durata triennale, i certificate prevedono un premio fisso mensile compreso tra lo 0,92% (11,04% p.a.) e l’1,27% (15,24% p.a.) per i primi 12 mesi
, indipendentemente dall’andamento dei sottostanti.
A seguire, dal tredicesimo mese di vita,
si attiva inoltre l’Effetto Memoria
che consente all’investitore di ricevere un premio potenziale mensile nelle successive date di valutazione intermedie
anche in caso di andamento negativo dei Sottostanti
, purché la quotazione di tutti i componenti del paniere sia pari o superiore al livello Barriera.
A caratterizzare questa serie, emessa sul mercato Sedex di Borsa Italiana
, è il fatto che, al compimento del primo anno
, si inserisce la possibilità di richiamo anticipato con il meccanismo Step-Down
, grazie al quale, il livello per il rimborso anticipato che parte dal 95% viene rivisto al ribasso mensilmente dell’1%
, aumentando le possibilità di scadenza anticipata del certificate. Dal dodicesimo mese di vita,
in corrispondenza della data di valutazione mensile, il livello Step Down sarà pari al 95% del Prezzo di riferimento iniziale, arrivando fino al 72%
del valore iniziale dei sottostanti in corrispondenza dell’ultima data di valutazione mensile (prevista il 18 ottobre 2028), salvo scadenza anticipata in una delle date di valutazione intermedie precedenti.
Ad esempio, lo Step-down Cash Collect su Banca MPS, Banco BPM, Bper e Unicredit
paga un premio fisso mensile del 1,10% (13,20% annuo) per le prime 11 date di valutazioni intermedie
. Nel mese di novembre 2026, in corrispondenza della 12esima data di valutazione
, qualora la quotazione di Banca MPS, Banco BPM, Bper e Unicredit sia pari o superiore al livello Step Down, il Certificate scade anticipatamente, rimborsando l’Importo Nozionale oltre al pagamento del premio. Viceversa, qualora la quotazione di almeno uno dei titoli che compongono il paniere sia inferiore al livello Step Down, il certificate paga il premio, non scade e si rinvia alle date di valutazione successive
. Alla scadenza, salvo il caso di scadenza anticipata con Effetto Step-Down, sono due gli scenari possibili
: se la quotazione di tutti i Sottostanti è pari o superiore al livello Barriera, i Certificate rimborsano l’Importo Nozionale e pagano il premio mensile e gli eventuali premi non corrisposti precedentemente (Effetto Memoria); se la quotazione di almeno uno dei sottostanti è inferiore al livello Barriera, i Certificate pagano un importo commisurato alla performance del peggiore dei Sottostanti.Luca Comunian, Distribution Sales, Global Markets Italy di BNP Paribas Corporate & Institutional Banking
, ha commentato: "Con questa nuova emissione proseguiamo nel percorso di ampliamento della nostra offerta di certificati, pensata per offrire agli investitori opportunità di rendimento anche in fasi di mercato complesse. La struttura Step-Down, insieme all’effetto memoria, consente di combinare premi potenzialmente interessanti
e un approccio dinamico alla gestione delle diverse condizioni di mercato".