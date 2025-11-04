Borsa Italiana, in forte calo il controvalore degli scambi del 3/11/2025

(Teleborsa) - Dai dati ufficiali di chiusura, risulta che il controvalore degli scambi nella seduta del 3/11/2025 è stato pari a 2,87 miliardi di euro, in deciso ribasso (-19,2%), rispetto alla seduta precedente che aveva visto la negoziazione di 3,55 miliardi.I volumi scambiati sono passati, da 0,58 miliardi di azioni della seduta precedente, a 0,46 miliardi.Tra i 723 titoli trattati, 341 azioni hanno chiuso l'ultima sessione in progresso, mentre 336 hanno chiuso in ribasso. Invariati i restanti 46 titoli.