Milano 14:24
42.942 -0,65%
Nasdaq 3-nov
25.973 0,00%
Dow Jones 3-nov
47.337 -0,48%
Londra 14:24
9.661 -0,41%
Francoforte 14:24
23.852 -1,16%

Borsa Italiana, in forte calo il controvalore degli scambi del 3/11/2025

Finanza
(Teleborsa) - Dai dati ufficiali di chiusura, risulta che il controvalore degli scambi nella seduta del 3/11/2025 è stato pari a 2,87 miliardi di euro, in deciso ribasso (-19,2%), rispetto alla seduta precedente che aveva visto la negoziazione di 3,55 miliardi.

I volumi scambiati sono passati, da 0,58 miliardi di azioni della seduta precedente, a 0,46 miliardi.

Tra i 723 titoli trattati, 341 azioni hanno chiuso l'ultima sessione in progresso, mentre 336 hanno chiuso in ribasso. Invariati i restanti 46 titoli.





(Foto: © alessandro0770 | 123RF)
