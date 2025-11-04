Clima, Pichetto Fratin: “Passi avanti significativi, ma non siamo ancora al punto di equilibrio necessario”

(Teleborsa) - "e per l’impegno profuso nel cercare di tenere conto delle indicazioni provenienti dai Capi di Stato", ha dichiarato il, intervenendo al. Il ministro ha riconosciuto "" e ha espresso apprezzamento "perche ha caratterizzato quest’ultima fase negoziale".ha sottolineato con favore "delle proposte italiane in materia di assorbimenti naturali derivanti dal settore LULUCF" e il rafforzamento della clausola di revisione. Tuttavia, ha precisato che "tale clausola dovrebbe essere completata da un riferimento esplicito alla valutazione del funzionamento delle flessibilità, v".Il ministro ha poi ribadito che "deve necessariamente essere accompagnato da condizioni abilitanti e adeguate flessibilità". In particolare, ha definito "" l’attuale proposta sui crediti internazionali, chiedendo che ", con un meccanismo di acquisto tramite una piattaforma dedicata, anticipando l’entrata in vigore al 2031"."Le indicazioni dei Capi di Stato e di Governo sui crediti internazionali sono chiare: dobbiamo prevedere un adeguato quantitativo di crediti", ha aggiunto Pichetto Fratin. "Non si tratta di una possibilità, maPer questo chiediamo di eliminare il termine 'possibile' in riferimento al loro utilizzo, per assicurare coerenza e chiarezza normativa".Nel più ampio contesto delle flessibilità,, sottolineando che "ogni Stato membro deve poter scegliere liberamente come impiegare tutti gli strumenti a propria disposizione secondo le proprie priorità nazionali".L’Italia – ha spiegato – ha inoltre proposto "una nuova flessibilità che consenta agli Stati membri di utilizzare, se necessario,per il raggiungimento dell’obiettivo nazionale, nel rispetto del principio di costo-efficacia", evidenziando che tale misura rappresenterebbe anche "un’opportunità di investimento per chi intenda avvalersene".Infine,, in particolare sul principio di neutralità tecnologica", ribadendo che ", come indicato anche dalla Presidente von der Leyen"."Abbiamo più volte rappresentato quelli che per noi restano elementi imprescindibili", ha concluso il ministro. "Pur riconoscendo i passi avanti significativi,. Con spirito costruttivo, restiamo pronti a collaborare per individuare una soluzione condivisa".