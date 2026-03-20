BCE, Villeroy: niente inerzia o eccessi, pronti a stabilizzare l'inflazione

(Teleborsa) - "Siamo pienamente impegnati a stabilizzare l'inflazione al nostro obiettivo di medio termine del 2%" e "ci troviamo di fronte all'incertezza e attendere oggi ci permetterà di vedere quale scenario si concretizzerà. Ieri abbiamo pubblicato diversi scenari. Ma abbiamo la capacità di agire quanto necessario e quando necessario". Lo ha affermato Francois Villeroy de Galhau, governatore della Banque de France e membro del Consiglio direttivo della BCE in una intervista al servizio televisivo online della banca Boursorama.



"Abbiamo dimostrato l'efficacia della politica monetaria dopo lo shock inflazionistico del 2022: questa volta siamo pienamente determinati", ha aggiunto.



Il presidente della Banca di Francia ha inoltre affermato: "Non si tratta né di inazione - non credo che questo sia il messaggio che abbiamo trasmesso ieri - né di una reazione eccessiva".



"Credo che non dovremmo basare la nostra politica di medio termine sulle fluttuazioni quotidiane dei prezzi del petrolio", ha sottolineato Villeroy.



"Inoltre, abbiamo affermato di essere pronti ad aggiornare questi scenari con la frequenza necessaria - ha aggiunto - Se necessario, anche con una frequenza leggermente superiore a quella trimestrale, a seconda di come si evolve il conflitto. Quindi, teniamo la situazione sotto controllo e siamo pronti ad agire".

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