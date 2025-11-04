CME Group, nuovo record di volumi a ottobre con 26,3 milioni di contratti

(Teleborsa) - CME Group, il principale mercato mondiale dei derivati, ha registrato il suo(ADV), pari a, con un aumento dell'8% su base annua. Il precedente record di ADV di ottobre della società era stato stabilito nel 2023 con 25,2 milioni di contratti.L', con record per Micro Gold, Micro Silver, futures su oro da 1 oncia e opzioni sull'oro.L', trainato dai futures su Micro Ether.È stato raggiunto ilpersulla