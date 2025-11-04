Milano 15:51
CME Group, nuovo record di volumi a ottobre con 26,3 milioni di contratti

(Teleborsa) - CME Group, il principale mercato mondiale dei derivati, ha registrato il suo volume medio giornaliero (ADV) di ottobre più alto mai registrato, pari a 26,3 milioni di contratti, con un aumento dell'8% su base annua. Il precedente record di ADV di ottobre della società era stato stabilito nel 2023 con 25,2 milioni di contratti.

L'ADV dei metalli è aumentato del 165%, con record per Micro Gold, Micro Silver, futures su oro da 1 oncia e opzioni sull'oro.

L'ADV delle criptovalute è cresciuto del 226%, trainato dai futures su Micro Ether.

È stato raggiunto il record di ADV mensile per futures e opzioni sulla soia.
