CME Group, nuovo record di volumi a ottobre con 26,3 milioni di contratti

(Teleborsa) - CME Group, il principale mercato mondiale dei derivati, ha registrato il suo volume medio giornaliero
(ADV) di ottobre più alto mai registrato
, pari a 26,3 milioni di contratti
, con un aumento dell'8% su base annua. Il precedente record di ADV di ottobre della società era stato stabilito nel 2023 con 25,2 milioni di contratti.
L'ADV dei metalli
è aumentato del 165%
, con record per Micro Gold, Micro Silver, futures su oro da 1 oncia e opzioni sull'oro.
L'ADV delle criptovalute
è cresciuto del 226%
, trainato dai futures su Micro Ether.
È stato raggiunto il record di ADV mensile
per futures
e opzioni
sulla soia
.